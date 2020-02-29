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Зенит — Локомотив 0:0
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин был удален в гостевом матче 20-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом».В источнике
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«Есть предложение от клуба». Семак говорил о контракте, у Семина оставались силы шутить. Все, что окружало матч «Зенит» — «Локо»

Матч ТВ вчера в 16:51
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Юрий Сёмин: «Никаких оскорблений и грубых высказываний в адрес судьи не было. „Зенит“ практически ничего не имел»

Sportbox.RU вчера в 13:35
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Семин: «Арбитр мог меня просто предупредить. Без эмоций — это не футбол, а судья убил их очень рано»

Sport24.ru вчера в 13:27 
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