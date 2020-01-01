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Зенит — Сочи 2:1
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Капитан «Зенита» Бранислав Иванович отправился в Сербию. Об этом в эфире ютуб-канала РПЛ заявил комментатор Михаил Моссаковский. 36-летний серб, скорее всего, не поможет команде в оставшихся матчах сезона.В источнике
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Иванович отправился в Сербию из-за несчастья в семье

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