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Зенит — Спартак 2:1
Общественная служба новостей
  • Деловое.ТВ0:38
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды из первого тайма матча 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».В источнике
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Почему не назначен пенальти на Соболеве. Вот как видели видеоарбитры главный спорный эпизод матча «Зенит» — «Спартак»

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