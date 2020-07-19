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Газета.RuГазета.Ru
Зенит — Спартак 2:1 (2-й тайм)
RT на русском
  • Piter.tv0:20
  • Пятый канал0:46
Бывший судья Игорь Федотов высказался о неназначение пенальти в ворота петербургского "Зенита" в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России против московского "Спартака".В источнике
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