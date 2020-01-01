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«Зенит» – «Уфа». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
Sports.ru
  • Sports.ru
В 21-м туре Тинькофф РПЛ «Зенит» играет с «Уфой». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.В источнике
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Кутепов ткнул рукой в лицо Сорокину во время углового. Лапочкин не стал обращаться к ВАР

Sports.ru 10:05
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