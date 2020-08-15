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Ростов — Зенит 0:2
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"Ростов" и петербургский "Зенит" назвали стартовые составы на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Уступили «Зениту»

ФК Ростов вчера в 15:00
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«Зенит» без Дзюбы переиграл «Ростов», Ловрен забил гол

Матч ТВ вчера в 14:59
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«Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:0

161.ru вчера в 14:55
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