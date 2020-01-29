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«Зенит» вылетел на сбор в Испанию без Кокорина
PROСПОРТ Казахстан
  • Телеканал Санкт-Петербург0:52
  • Пятый канал0:36
«Зенит» отправился на второй зимний тренировочный сбор, который пройдет в испанском Бенидорме без российского нападающего Александра Кокорина.В источнике
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Как провели первый сбор лидеры РПЛ

Чемпионат 08:30
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«Зенит» прилетел в Испанию. У команды запланирован второй сбор

Спорт-Экспресс 08:25
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«Зенит» не взял Кокорина на тренировочный сбор в Испанию

РБК 04:04
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