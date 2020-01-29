НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКокорин не полетит с «Зенитом» на второй сборАлександр Кокорин отреагировал на сообщения о своем уходе из «Зенита»Гендиректор «Сочи» надеется на переход Кокорина в командуГазизов объяснил, почему Круговой поехал на сбор с «Зенитом»Радимов о Кокорине в «Зените-2»: «Понятия не имею, не ко мне вопрос»Главное«Зенит» вылетел на сбор в Испанию без КокоринаНадаль проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open«Амур» второй раз за два дня обыграл «Салават Юлаев»WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиянСборная России победила в эстафете на юниорском ЧМ по биатлонуСпорт день за днем«Зенит» вылетел на сбор в Испанию без КокоринаPROСПОРТ Казахстан222Телеканал Санкт-Петербург0:52Пятый канал0:36«Зенит» отправился на второй зимний тренировочный сбор, который пройдет в испанском Бенидорме без российского нападающего Александра Кокорина.В источнике Комментировать15Подробнее о событии Как провели первый сбор лидеры РПЛЧемпионат 08:30«Зенит» прилетел в Испанию. У команды запланирован второй сборСпорт-Экспресс 08:25«Зенит» не взял Кокорина на тренировочный сбор в ИспаниюРБК 04:04Ещё по темеКокорин не полетит с «Зенитом» на второй сборАлександр Кокорин отреагировал на сообщения о своем уходе из «Зенита»Гендиректор «Сочи» надеется на переход Кокорина в командуГазизов объяснил, почему Круговой поехал на сбор с «Зенитом»Радимов о Кокорине в «Зените-2»: «Понятия не имею, не ко мне вопрос»Главное«Зенит» вылетел на сбор в Испанию без КокоринаНадаль проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open«Амур» второй раз за два дня обыграл «Салават Юлаев»WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиянСборная России победила в эстафете на юниорском ЧМ по биатлонуНовости