НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
MetaratingsMetaratings
«Зенит» без Ракицкого сыграет с ЦСКА в 3-м туре РПЛ
ГЛАС.RU
  • ГЛАС.RU
  • Спорт день за днем
  • Нева Спорт
  • RT на русском
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
  • Спорт уик-энд
  • Sportbox.RU
  • Bobsoccer
19 августа «Зенит» в 3-м туре РПЛ сыграет первый матч на «Газпром Арене» в новом сезоне. Соперником питерцев станет ЦСКА.В источнике
36
Подробнее о событии
alt

«Зенит» — ЦСКА: прогноз Ильи Казакова на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Чемпионат 09:15
alt

ЖФК ЦСКА надеется на повторение победного счета от ПФК ЦСКА в игре с «Зенитом»

Bobsoccer 07:03
alt

Прогноз Мостового на матч «Зенит» — ЦСКА

Sport.ru 04:59
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости