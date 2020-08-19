«Зенит» без Ракицкого сыграет с ЦСКА в 3-м туре РПЛ

19 августа «Зенит» в 3-м туре РПЛ сыграет первый матч на «Газпром Арене» в новом сезоне. Соперником питерцев станет ЦСКА. В источнике