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«Зенит» без Ракицкого сыграет с ЦСКА в 3-м туре РПЛ
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19 августа «Зенит» в 3-м туре РПЛ сыграет первый матч на «Газпром Арене» в новом сезоне. Соперником питерцев станет ЦСКА.В источнике
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ЦСКА на пути рекорда и лидерства «Зенита». Есть ли шанс у армейцев?

Sportbox.RU 06:49
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«Нас ждёт настоящее испытание». Дивеев — о матче с «Зенитом»

Чемпионат 06:47
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Дивеев - о матче с «Зенитом»: «ЦСКА ждёт настоящее испытание»

Евро-футбол.ру 06:25
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