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«Зенит» без Ракицкого сыграет с ЦСКА в 3-м туре РПЛ
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19 августа «Зенит» в 3-м туре РПЛ сыграет первый матч на «Газпром Арене» в новом сезоне. Соперником питерцев станет ЦСКА.В источнике
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«Зенит» — ЦСКА: видеотрансляция матча чемпионата России

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«Зенит» – фаворит игры с ЦСКА. Ответьте на вопрос об истории их встреч и получите бонус 500 рублей!

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ЦСКА на пути рекорда и лидерства «Зенита». Есть ли шанс у армейцев?

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