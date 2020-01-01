«Зенит» близок к приобретению Дениса Черышева
Полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев продолжит карьеру в российской премьер-лиге. В услугах 29-летнего футболиста сборной России заинтересован петербургский "Зенит". "Сине-бело-голубые" близки к приобретению Черышева, об этом сообщил обозреватель издания "Спорт-Экспресс" Игорь Рабинер.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер в своем Telegram-канале, «Зенит» близок к приобретению полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева. Портал transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 4,8 миллиона евро.