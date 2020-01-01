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Вести.RuВести.Ru
«Зенит» близок к приобретению Дениса Черышева
Metaratings
  • Моя Москва.онлайн0:39
Полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев продолжит карьеру в российской премьер-лиге. В услугах 29-летнего футболиста сборной России заинтересован петербургский "Зенит". "Сине-бело-голубые" близки к приобретению Черышева, об этом сообщил обозреватель издания "Спорт-Экспресс" Игорь Рабинер.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Зенит» близок к приобретению Черышева

Как сообщает обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер в своем Telegram-канале, «Зенит» близок к приобретению полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева. Портал transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 4,8 миллиона евро.
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Источник: «Зенит» близок к подписанию Дениса Черышева

Советский спорт 05:42
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«Зенит» близок к сделке с Черышевым

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