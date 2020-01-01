«Зенит» близок к приобретению Дениса Черышева

Полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев продолжит карьеру в российской премьер-лиге. В услугах 29-летнего футболиста сборной России заинтересован петербургский "Зенит". "Сине-бело-голубые" близки к приобретению Черышева, об этом сообщил обозреватель издания "Спорт-Экспресс" Игорь Рабинер.