«Зенит» борется с «Локомотивом» и «Спартаком» за полузащитника «Уфы»

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Полузащитником «Уфы» Остоном Уриновым интересуются сразу четыре клуба Российской премьер-лиги, включая петербургский «Зенит». Как сообщает Sport24, на футболиста также претендуют «Локомотив», «Спартак» и «Краснодар». В источнике