«Зенит» борется с «Локомотивом» и «Спартаком» за полузащитника «Уфы»
Полузащитником «Уфы» Остоном Уриновым интересуются сразу четыре клуба Российской премьер-лиги, включая петербургский «Зенит». Как сообщает Sport24, на футболиста также претендуют «Локомотив», «Спартак» и «Краснодар».В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, игроком «Уфы» Остоном Уруновым помимо «Спартака» интересуются «Локомотив» и «Зенит». Ранее об интересе «Спартака» к Урунову рассказал агент Александр Маньяков.
Sportbox.RU вчера в 15:55