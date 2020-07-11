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«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ
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Петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счётом 1:1.В источнике
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