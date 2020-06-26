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«Зенит» и «Крылья Советов» объявили составы на матч чемпионата России
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Петербургский "Зенит" и самарские "Крылья Советов" определились со стартовыми составами на матч 24-го тура чемпионата России.В источнике
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Подробнее о событии
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Кузяев — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»

Матч ТВ 12:09
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Кузяев и Малком — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»

Спорт-Экспресс 11:20
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«Зенит» — «Крылья Советов». Стартовые составы

Sport24.ru 11:43 
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