В «Крыльях Советов» не обнаружено случаев заражения коронавирусом

В "Крыльях Советов" не выявлено случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что все 23 игрока будут в заявке команды на матч 24-го тура чемпионата России с "Зенитом".