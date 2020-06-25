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В «Крыльях Советов» не обнаружено случаев заражения коронавирусом
Нева Спорт
  • Телеканал Санкт-Петербург1:09
В "Крыльях Советов" не выявлено случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что все 23 игрока будут в заявке команды на матч 24-го тура чемпионата России с "Зенитом".В источнике
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