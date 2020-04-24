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«Зенит» и «Локо» обменялись шутками в соцсетях
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SMM-службы «Зенита» и «Локомотива» обменялись колкостями в Twitter.В источнике
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«Сидите дома. Ах, да, простите». Как «Локомотив» зарубился с «Зенитом» в «Твиттере»

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«Локомотив» отреагировал на шутку «Зенита»: «Самое главное – сидите дома. Ах да, простите»

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