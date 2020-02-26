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Бомбардир.руБомбардир.ру
«Зенит» и «Локо» рассудит Турбин, «Динамо» и «Спартак» – Карасев
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РФС объявил о назначении арбитров на матчи 20-го тура РПЛ. 28 февраля «Крылья Советов» – «Оренбург».В источнике
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Карасев будет судить матч «Динамо» — «Спартак»

Спорт-Экспресс 03:54
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На матч «Зенит» – «Локомотив» назначен Турбин, на игру «Динамо» и «Спартака» – Карасев

Sports.ru 03:48
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Официально: Система VAR будет работать на всех матчах РПЛ уже с 20-го тура

Матч ТВ 03:31
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