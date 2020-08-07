НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Общественная служба новостейОбщественная служба новостей
«Зенит» и «Локомотив» назвали составы на матч за Суперкубок
Невские Новости
  • Невские Новости
  • Футбол России
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Форпост Северо-Запад
  • RT на русском
  • Mockva.ru
  • Metaratings
  • ODDS.ru
  • Газета.Ru
  • LiveSport.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Телеканал Санкт-Петербург
  • Евро-футбол.ру
  • Спорт-Экспресс
  • Матч ТВ
  • Общественная служба новостей
  • Нева Спорт
  • Gazeta.SPb
  • Спорт уик-энд
  • Петербургский дневник
«Зенит» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок России. Эта игра открывает новый российский футбольный сезон.В источнике
5
Подробнее о событии
alt

«Зенит» — «Локомотив»: Эдер получил травму и покинул поле, его заменил Смолов

Чемпионат 13:28
alt

Дзюба – новый капитан «Зенита». Ловрен дебютирует

Sports.ru 11:39
alt

«Зенит» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок России

Sport.ru 11:14
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости