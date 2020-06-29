«Зенит» и «Сочи» не накажут Кокорина за посещение дня рождения
Александр Кокорин не будет наказан «Сочи» и «Зенитом» за посещение дня рождения друга и нарушение социального дистанцирования, сообщают Metaratings. Такие санкции не предусмотрены в «Сочи», куда «Зенит» отдал Кокорина в аренду до конца сезона.В источнике
С чего всё начиналось
"В связи с нарушением правил внутреннего распорядка "Сочи" со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры", - сказал Рубашко. Кокорин этой зимой перешел из "Зенита" в "Сочи" на правах аренды. На его счету шесть мячей в чемпионате России нынешнего сезона.