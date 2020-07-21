«Спартак» ведет переговоры по личному контракту с Уруновым
Клуб уже ведет переговоры об условиях личного контракта 19-летнего хавбека. Трансфер произойдет "почти наверняка", сообщает в своем телеграм-канале журналист "Чемпионата" Андрей Панков. Урунов пополнил состав "Уфы" зимой и в нынешнем сезоне сыграл 10 матчей в Премьер-Лиге.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Уфы» Остон Урунов близок к переходу в московский «Спартак». В настоящее время красно-белые ведут переговоры со стороной 19-летнего футболиста из Узбекистана по условиям личного контракта.