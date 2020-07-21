НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Футбол РоссииФутбол России
«Спартак» ведет переговоры по личному контракту с Уруновым
Metaratings
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • LiveSport.ru
  • ГЛАС.RU
  • Soccernews.ru
  • Телеканал 360°
  • Нева Спорт
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Спорт день за днем
  • Телеканал Краснодар
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Футбол России
  • Sportbox.RU
Клуб уже ведет переговоры об условиях личного контракта 19-летнего хавбека. Трансфер произойдет "почти наверняка", сообщает в своем телеграм-канале журналист "Чемпионата" Андрей Панков. Урунов пополнил состав "Уфы" зимой и в нынешнем сезоне сыграл 10 матчей в Премьер-Лиге.В источнике
4
С чего всё начиналось
alt

«Спартак» близок к приобретению Урунова у «Уфы». Стороны обсуждают детали контракта

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Уфы» Остон Урунов близок к переходу в московский «Спартак». В настоящее время красно-белые ведут переговоры со стороной 19-летнего футболиста из Узбекистана по условиям личного контракта.
Чемпионат 05:31
Подробнее о событии
alt

«Спартак» близок к приобретению Урунова из «Уфы». Обсуждаются детали контракта

Sport24.ru 06:53 
alt

Полузащитник «Уфы» Урунов близок к переходу в «Спартак»

Metaratings 06:10
alt

«Чемпионат»: «Спартак» близок к подписанию Урунова

Sportbox.RU 06:07
реклама
Главное
Новости