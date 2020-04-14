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«Зенит» и «Спартак» подкололи друг друга в Twitter
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Сине-бело-голубые указали москвичам на их место в турнирной таблице. Футбольные клубы "Зенит" и "Спартак" обменялись колкими шутками на англоязычных страницах в Twitter.В источнике
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«Зенит» и «Спартак» потроллили друг друга в «Твиттере»

Чемпионат вчера в 13:15
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«Зенит» и «Спартак» обменялись колкостями в твиттере

Sport24.ru вчера в 12:07 
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«На семь мест выше вас». «Зенит» ответил «Спартаку» на вопрос о том, где проводит карантин

Матч ТВ вчера в 11:40
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