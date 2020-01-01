«Зенит» и «Спартак» проголосовали против поправок по аренде игроков
Санкт-петербургский "Зенит", московский "Спартак", "Сочи", "Уфа" и подмосковные "Химки" проголосовали против поправок, связанных с ограничением аренды футболистов. Однако они оказались в меньшинстве. Большинство клубов Российской премьер-лиги высказались за ужесточение действующих правил.В источнике
С чего всё начиналось
Вторая поправка — большинство клубов (11 против пяти) проголосовали за то, чтобы в регламенте была прописано ограничение на аренду не более 2 футболистов из одного клуба в другой.
Футбол России вчера в 14:55
Спорт-Экспресс вчера в 14:20