НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Вести.RuВести.Ru
«Зенит» и «Спартак» проголосовали против поправок по аренде игроков
Аргументы и Факты
  • Аргументы и Факты
  • Спорт день за днем
  • Газета.Ru
  • РБК спорт
  • Матч ТВ
  • Нева Спорт
  • LiveResult.Ru
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • МИР 24
  • Sports.ru
  • Тульский футбол
  • RT на русском
  • Спорт-Экспресс
  • ODDS.ru
  • Советский спорт
  • LiveSport.ru
  • РИАЦ
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
  • Телеканал Краснодар
  • Kazanfirst.ru
  • Soccernews.ru
  • Республика Татарстан
Санкт-петербургский "Зенит", московский "Спартак", "Сочи", "Уфа" и подмосковные "Химки" проголосовали против поправок, связанных с ограничением аренды футболистов. Однако они оказались в меньшинстве. Большинство клубов Российской премьер-лиги высказались за ужесточение действующих правил.В источнике
57
С чего всё начиналось
alt

«Бомба» на собрании в РПЛ — большинство проголосовало за закон против фарм-клубов. Но есть 5 клубов против — и это очень смешно

Вторая поправка — большинство клубов (11 против пяти) проголосовали за то, чтобы в регламенте была прописано ограничение на аренду не более 2 футболистов из одного клуба в другой.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:38
Подробнее о событии
alt

Ничего не изменится: как российские команды обойдут запрет на фарм-клубы в Премьер-лиге

Евро-футбол.ру 12:30
alt

Клубы против фармов, «Зенит» отбрыкивается от коронавируса, «КраСава» – от критики. Главное за 6 августа

Футбол России вчера в 14:55
alt

Бой с «фарм-клубами». Главное противостояние лета в РПЛ

Спорт-Экспресс вчера в 14:20
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости