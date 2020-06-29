«Зенит» и «Спартак» сыграют в полуфинале Кубка России 19 июля

Полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут 19 июля. В первом полуфинале сыграют команды "Урал" и "Химки", начало игры в 13:00 по Москве.