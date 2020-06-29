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Вестник КавказаВестник Кавказа
«Зенит» и «Спартак» сыграют в полуфинале Кубка России 19 июля
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Полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут 19 июля. В первом полуфинале сыграют команды "Урал" и "Химки", начало игры в 13:00 по Москве.В источнике
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Подробнее о событии
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«Зенит» и «Спартак» разыграют путёвку в финал Кубка России 19-го июля

Sport.ru 13:59
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Стала известна дата полуфинальных матчей Олимп-Кубка России

Матч ТВ 13:38
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Полуфинальные матчи Кубка России пройдут 19 июля

Чемпионат 13:30
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