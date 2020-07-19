НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Gazeta.SPbGazeta.SPb
«Зенит» и «Спартак» встретились в полуфинале Кубка России
Невские Новости
  • Невские Новости
  • Нева Спорт
  • Советский спорт
  • Gazeta.SPb
  • Metaratings
На стадионе «Газпром Арена» в Петербурге стартовал матч полуфинала Олимп — Кубка России. На поле встретились «Зенит» и московский «Спартак».В источнике
Подробнее о событии
alt

«Зенит» и «Спартак» начали матч за право сыграть в финале Кубка России с «Химками»

Нева Спорт 11:30
alt

«Зенит» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

Чемпионат 08:33
alt

«Зенит» — «Спартак». Прямая трансляция

Sport24.ru 09:30
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости