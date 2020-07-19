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«Зенит» и «Спартак» встретились в полуфинале Кубка России
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На стадионе «Газпром Арена» в Петербурге стартовал матч полуфинала Олимп — Кубка России. На поле встретились «Зенит» и московский «Спартак».В источнике
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«Зенит» - «Спартак»: все голы матча

Sport.ru 14:00
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Малком провел мастер-класс для спартаковской молодежи. Оценки матча «Зенит»-«Спартак»

Футбол России 14:26
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«Зенит» и «Спартак» назвали стартовые составы на полуфинал Кубка России

Матч ТВ 10:35
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