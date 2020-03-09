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Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт
«Зенит» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
ГЛАС.RU
  • Piter.tv0:22
Петербургский "Зенит" и футбольный клуб "Уфа" завершили вничью встречу в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги.В источнике
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«Зенит» сделал 55 кроссов (рекорд РПЛ), но так и не забил «Уфе». У Семака проблемы в атаке

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