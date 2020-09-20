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«Зенит» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Лингардом
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Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард входит в сферу интересов санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит", сообщает ESPN.В источнике
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«Зенит» не ведет переговоров по Лингарду

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