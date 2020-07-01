«Зенит» интересуется игроком «Спартака»
Футбольный клуб «Зенит» может приобрести полузащитника московского «Спартака» Максима Глушенкова, находящегося сейчас в аренде в самарских «Крыльях Советов». Как пишет в среду, 1 июля, «Спорт-Экспресс», его зарплата составляет 300 тысяч рублей, а в контракте указаны отступные в размере 5 млн евро.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», «Зенит» рассматривает кандидатуру 20-летнего атакующего полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова в качестве приобретения в российский блок команды.