«Зенит» интересуется игроком «Спартака»

Футбольный клуб «Зенит» может приобрести полузащитника московского «Спартака» Максима Глушенкова, находящегося сейчас в аренде в самарских «Крыльях Советов». Как пишет в среду, 1 июля, «Спорт-Экспресс», его зарплата составляет 300 тысяч рублей, а в контракте указаны отступные в размере 5 млн евро.