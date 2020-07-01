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«Зенит» интересуется игроком «Спартака»
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Футбольный клуб «Зенит» может приобрести полузащитника московского «Спартака» Максима Глушенкова, находящегося сейчас в аренде в самарских «Крыльях Советов». Как пишет в среду, 1 июля, «Спорт-Экспресс», его зарплата составляет 300 тысяч рублей, а в контракте указаны отступные в размере 5 млн евро.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Зенит» интересуется спартаковцем Глушенковым

Как стало известно «СЭ», «Зенит» рассматривает кандидатуру 20-летнего атакующего полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова в качестве приобретения в российский блок команды.
Спорт-Экспресс 11:56
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«Зениту» интересен хавбек «Спартака» Глушенков. Отступные – 5 млн евро

Sports.ru 12:18
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