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«Зенит» интересуется защитником «Ростова» Осипенко
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"Зенит" рассматривает в свою команду кандидатуру защитника Максима Осипенко. Спортсмен играл год назад за "Тамбов" и показал себя в премьер лиге. "Ростов" подсуетился и уже зимой 2020 взял Осипенко к себе в команду.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Зенит» интересуется защитником «Ростова» Осипенко

Как стало известно «СЭ», «Зенит» заинтересован в приглашении защитника «Ростова» Максима Осипенко. 26-летний футболист дебютировал в премьер-лиге в 2019 году в составе «Тамбова», а уже зимой оказался в ростовском клубе.
Спорт-Экспресс 05:46
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«Зенит» может подписать защитника «Ростова» Осипенко

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«Ростов» готов продать Осипенко «Зениту» за 12-15 млн евро

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