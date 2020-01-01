«Зенит» интересуется защитником «Ростова» Осипенко
"Зенит" рассматривает в свою команду кандидатуру защитника Максима Осипенко. Спортсмен играл год назад за "Тамбов" и показал себя в премьер лиге. "Ростов" подсуетился и уже зимой 2020 взял Осипенко к себе в команду.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», «Зенит» заинтересован в приглашении защитника «Ростова» Максима Осипенко. 26-летний футболист дебютировал в премьер-лиге в 2019 году в составе «Тамбова», а уже зимой оказался в ростовском клубе.