Как стало известно «Чемпионату», петербургский «Зенит» планирует продлить контракт с полузащитником Юрием Жирковым ещё на один сезон. Футболист перешёл в «Зенит» в январе 2016 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила € 640 тыс.