«Зенит» хочет продлить контракт с Жирковым
Руководство "Зенита" намерено продлить соглашение с полузащитником команды Юрием Жирковым. Действующее соглашение 36-летнего футболиста истекает этим летом, "сине-бело-голубые" хотят предложить Жиркову договор ещё на один сезон.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», петербургский «Зенит» планирует продлить контракт с полузащитником Юрием Жирковым ещё на один сезон. Футболист перешёл в «Зенит» в январе 2016 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила € 640 тыс.