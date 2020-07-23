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«Зенит» хочет выручить за Азмуна не менее 40 млн евро
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По его данным, клуб хочет выручить за Азмуна не менее 40 млн евро.В источнике
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Александр Медведев
Мы не ведем переговоры о продаже Азмуна. Его мастерство растет. Это означает, что его рыночная стоимость не достигла потолка. Мы доигрываем чемпионат и Кубок России, потом будем заниматься формированием команды на следующий сезон. Это относится ко всем потенциальным и реальным новичкам.Фонтанка.Ру05:12
С чего всё начиналось
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Гендиректор «Зенита» рассказал, что клуб не ведет переговоры о продаже футболиста Азмуна

Футбольный клуб "Зенит" не собирается вести переговоры о продаже иранского нападающего команды Сердара Азмуна. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев. В начале июня портал AreaNapoli сообщал об интересе итальянского "Наполи" к Азмуну.
ТАСС Спорт 01:07
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«Зенит» не собирается продавать Азмуна

Спорт-Экспресс 02:08
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Медведев: мы не ведем переговоры о продаже Азмуна, его рыночная стоимость не достигла потолка

Футбол России 01:46
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«Зенит» не продаст Азмуна: «Его рыночная стоимость не достигла потолка»

Sports.ru 01:45
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