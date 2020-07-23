«Зенит» хочет выручить за Азмуна не менее 40 млн евро
По его данным, клуб хочет выручить за Азмуна не менее 40 млн евро.В источнике Мы не ведем переговоры о продаже Азмуна. Его мастерство растет. Это означает, что его рыночная стоимость не достигла потолка. Мы доигрываем чемпионат и Кубок России, потом будем заниматься формированием команды на следующий сезон. Это относится ко всем потенциальным и реальным новичкам.Фонтанка.Ру05:12
С чего всё начиналось
Футбольный клуб "Зенит" не собирается вести переговоры о продаже иранского нападающего команды Сердара Азмуна. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев. В начале июня портал AreaNapoli сообщал об интересе итальянского "Наполи" к Азмуну.