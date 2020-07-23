Мы не ведем переговоры о продаже Азмуна. Его мастерство растет. Это означает, что его рыночная стоимость не достигла потолка. Мы доигрываем чемпионат и Кубок России, потом будем заниматься формированием команды на следующий сезон. Это относится ко всем потенциальным и реальным новичкам.

Фонтанка.Ру

05:12