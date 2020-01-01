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«Зенит» летом намерен приобрести трех футболистов
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
  • Нева Спорт
Ближайшим летом питерский «Зенит» намерен усилить три позиции.В источнике
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«Зенит» летом намерен приобрести трех футболистов

ProstoProSport 05:22
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Стали известны трансферные цели «Зенита» на лето

Soccer.ru 04:46 
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СМИ узнали о планах «Зенита» в летнее трансферное окно

Sportbox.RU 04:33
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