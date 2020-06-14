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«Зенит» летом намерен приобрести трех футболистов
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Ближайшим летом питерский «Зенит» намерен усилить три позиции.В источнике
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СМИ раскрыли детали трансферных планов «Зенита» на лето

Sport24.ru 07:20 
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Стали известны подробности трансферных планов «Зенита»

Metaratings 06:38
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«Зенит» летом намерен приобрести трех футболистов

ProstoProSport 05:22
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