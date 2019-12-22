«Зенит» может купить Черышева за 25 млн евро

Питерский «Зенит» может приобрести полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева за 25 млн евро. Об этом известный футбольный агент Алексей Сафонов написал в своем Twitter. Он задается вопросом, является ли эта информация слухом.