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«Зенит» может купить Черышева за 25 млн евро
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Питерский «Зенит» может приобрести полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева за 25 млн евро. Об этом известный футбольный агент Алексей Сафонов написал в своем Twitter. Он задается вопросом, является ли эта информация слухом.Читать в источнике
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Агент Сафонов: «Слышал, что „Зенит“ может купить Черышева за 25 млн евро»

Sport.ru вчера в 14:14
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«Зенит» может купить Черышева за 25 млн евро

ProstoProSport вчера в 05:55 
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«Слышал слух, что „Зенит“ может за 25 млн евро купить Черышева». Агент подогревает интерес к зимнему рынку РПЛ

Спорт день за днем вчера в 05:21
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