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«Зенит» может купить у ЦСКА Влашича за €40 млн
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"Зенит" предпримет новую попытку приобрести хорватского хавбека ЦСКА Николу Влашича. Ранее в СМИ сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга предлагал за хорвата 25 млн евро. Самому хавбеку «Зенит» предложил самому футболисту заработную плату в размере 4,5 млн евро за один сезон.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Зенит» готовит улучшенное предложение о покупке Влашича

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» готовит новое улучшенное предложение для ЦСКА о покупке полузащитника Николы Влашича. Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский клуб предлагал за 22-летнего хорватского футболиста € 25 млн.
Чемпионат 14 сентября в 04:14
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Влашич — это новый Халк. Но «Зениту» не нужно уводить его из ЦСКА

РИА Новости вчера в 07:38
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Почему у «Зенита» есть превосходство в переговорах с ЦСКА по Влашичу

Спорт день за днем вчера в 06:28
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Зачем «Зениту» Влашич. Под него придётся менять схему и кого-то продавать

Чемпионат вчера в 02:00
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