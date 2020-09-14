«Зенит» может купить у ЦСКА Влашича за €40 млн

"Зенит" предпримет новую попытку приобрести хорватского хавбека ЦСКА Николу Влашича. Ранее в СМИ сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга предлагал за хорвата 25 млн евро. Самому хавбеку «Зенит» предложил самому футболисту заработную плату в размере 4,5 млн евро за один сезон. В источнике