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«Зенит» может купить вратаря, восстановление Лунева затягивается
Нева Спорт
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  • Soccernews.ru
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  • Газета.Ru
Восстановление от травмы 28-летнего вратаря «Зенита» Андрея Лунева затягивается, сообщили в Metaratings. По данным источника, «не исключено, что в итоге вратарю придется перенести операцию». Из-за этого в клубе рассматривают возможность покупки голкипера.В источнике
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С чего всё начиналось
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Восстановление Лунева затягивается: «Зенит» может приобрести еще одного вратаря

По информации Metaratings.ru, восстановление вратаря «Зенита» Андрея Лунева после травмы в матче прошлого сезона РПЛ с «Ахматом» (1:1) затягивается. Не исключено, что в итоге вратарю придётся перенести операцию.
Metaratings вчера в 11:50
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«Зенит» нацелен на приобретение еще одного вратаря, поскольку Лунев вернется не скоро

Спорт уик-энд вчера в 13:30
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Вратарю «Зенита» может потребоваться операция

Газета.Ru вчера в 13:03
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«Зенит» может купить вратаря, восстановление Лунева затягивается

Спорт день за днем вчера в 12:33
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