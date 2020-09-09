«Зенит» может купить вратаря, восстановление Лунева затягивается

Восстановление от травмы 28-летнего вратаря «Зенита» Андрея Лунева затягивается, сообщили в Metaratings. По данным источника, «не исключено, что в итоге вратарю придется перенести операцию». Из-за этого в клубе рассматривают возможность покупки голкипера.