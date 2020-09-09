«Зенит» может купить вратаря, восстановление Лунева затягивается
Восстановление от травмы 28-летнего вратаря «Зенита» Андрея Лунева затягивается, сообщили в Metaratings. По данным источника, «не исключено, что в итоге вратарю придется перенести операцию». Из-за этого в клубе рассматривают возможность покупки голкипера.В источнике
С чего всё начиналось
По информации Metaratings.ru, восстановление вратаря «Зенита» Андрея Лунева после травмы в матче прошлого сезона РПЛ с «Ахматом» (1:1) затягивается. Не исключено, что в итоге вратарю придётся перенести операцию.
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