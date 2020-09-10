«Зенит» может купить вратаря, восстановление Лунева затягивается

Петербурский "Зенит" ищет голкипера для стартового состава команды. Основной вратарь Андрей Лунёв получил травму в июле 2020 года и до сих пор не восстановился. Сегодня появилась информация, что Лунёву, возможно, придётся перенести операцию.