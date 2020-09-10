«Зенит» может купить вратаря, восстановление Лунева затягивается
Петербурский "Зенит" ищет голкипера для стартового состава команды. Основной вратарь Андрей Лунёв получил травму в июле 2020 года и до сих пор не восстановился. Сегодня появилась информация, что Лунёву, возможно, придётся перенести операцию.В источнике Лунев проходит в настоящее время консервативное лечение с привлечением лучших специалистов. Замену ему мы не ищем.Газета.Ru12:55
С чего всё начиналось
По информации Metaratings.ru, восстановление вратаря «Зенита» Андрея Лунева после травмы в матче прошлого сезона РПЛ с «Ахматом» (1:1) затягивается. Не исключено, что в итоге вратарю придётся перенести операцию.