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«Зенит» может купить вратаря, восстановление Лунева затягивается
Газета.Ru
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Петербурский "Зенит" ищет голкипера для стартового состава команды. Основной вратарь Андрей Лунёв получил травму в июле 2020 года и до сих пор не восстановился. Сегодня появилась информация, что Лунёву, возможно, придётся перенести операцию.В источнике
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Александр Медведев
Лунев проходит в настоящее время консервативное лечение с привлечением лучших специалистов. Замену ему мы не ищем.Газета.Ru12:55
С чего всё начиналось
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Восстановление Лунева затягивается: «Зенит» может приобрести еще одного вратаря

По информации Metaratings.ru, восстановление вратаря «Зенита» Андрея Лунева после травмы в матче прошлого сезона РПЛ с «Ахматом» (1:1) затягивается. Не исключено, что в итоге вратарю придётся перенести операцию.
Metaratings вчера в 11:50
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