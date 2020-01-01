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«Зенит» может купить вратаря, восстановление Лунева затягивается
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Петербурский "Зенит" ищет голкипера для стартового состава команды. Основной вратарь Андрей Лунёв получил травму в июле 2020 года и до сих пор не восстановился. Сегодня появилась информация, что Лунёву, возможно, придётся перенести операцию.В источнике
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С чего всё начиналось
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Восстановление Лунева затягивается: «Зенит» может приобрести еще одного вратаря

По информации Metaratings.ru, восстановление вратаря «Зенита» Андрея Лунева после травмы в матче прошлого сезона РПЛ с «Ахматом» (1:1) затягивается. Не исключено, что в итоге вратарю придётся перенести операцию.
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