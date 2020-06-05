НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
«Зенит» может продлить контракт с Жирковым
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Вести.Ru
  • Футбол России
  • Спорт день за днем
  • Zenit-fk.ru
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Газета.Ru
  • Спорт уик-энд
  • Нева Спорт
Петербургский "Зенит" хочет продлить контракт с защитником Юрием Жирковым, сообщает "Чемпионат.com". По информации издания, новое соглашение будет рассчитано на один сезон. 36-летний футболист перешел в "Зенит" в 2016 году.В источнике
1
С чего всё начиналось
alt

«Зенит» планирует продлить контракт с Юрием Жирковым

Как стало известно «Чемпионату», петербургский «Зенит» планирует продлить контракт с полузащитником Юрием Жирковым ещё на один сезон. Футболист перешёл в «Зенит» в январе 2016 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила € 640 тыс.
Чемпионат 12:15
Подробнее о событии
alt

СМИ: «Зенит» хочет продлить контракт с Жирковым на один сезон

Матч ТВ 13:18
alt

СМИ: «Зенит» хочет продлить контракт с Жирковым на один сезон

Sportbox.RU 13:18
alt

«Зенит» продлит контракт с Жирковым ещё на один год

Sport.ru 12:58
реклама
Главное
Новости