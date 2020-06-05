«Зенит» может продлить контракт с Жирковым
Петербургский "Зенит" хочет продлить контракт с защитником Юрием Жирковым, сообщает "Чемпионат.com". По информации издания, новое соглашение будет рассчитано на один сезон. 36-летний футболист перешел в "Зенит" в 2016 году.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», петербургский «Зенит» планирует продлить контракт с полузащитником Юрием Жирковым ещё на один сезон. Футболист перешёл в «Зенит» в январе 2016 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила € 640 тыс.