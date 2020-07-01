«Зенит» может стать чемпионом уже в матче с «Краснодаром»

Очень многое решится в воскресном матче лидеров «Краснодар» – «Зенит», по итогам которого питерцы смогут стать чемпионами за четыре тура до окончания чемпионата. В остальном решающего турнирного значения эта встреча не несет.