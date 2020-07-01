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«Зенит» может стать чемпионом уже в матче с «Краснодаром»
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Очень многое решится в воскресном матче лидеров «Краснодар» – «Зенит», по итогам которого питерцы смогут стать чемпионами за четыре тура до окончания чемпионата. В остальном решающего турнирного значения эта встреча не несет.В источнике
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