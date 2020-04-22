«Зенит» надеется сохранить большинство спонсоров
Генеральный директор Зенита Александр Медведев заявил о том, что несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней экономические трудности клуб надеется сохранить большинство своих спонсоров.В источнике
С чего всё начиналось
Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Большинство спонсоров футбольного клуба "Зенит" собираются продолжить сотрудничество с клубом, несмотря на приостановку чемпионата России. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.
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