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«Зенит» надеется сохранить большинство спонсоров
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Генеральный директор Зенита Александр Медведев заявил о том, что несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней экономические трудности клуб надеется сохранить большинство своих спонсоров.В источнике
С чего всё начиналось
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Гендиректор «Зенита»: большинство спонсоров намерены продолжать сотрудничество с клубом

Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Большинство спонсоров футбольного клуба "Зенит" собираются продолжить сотрудничество с клубом, несмотря на приостановку чемпионата России. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.
ТАСС Спорт 02:12
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«Зенит» надеется сохранить большинство спонсоров

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Большинство спонсоров продолжат сотрудничать с «Зенитом» несмотря на пандемию и кризис

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Александр Медведев: Большинство наших спонсоров обеспокоены перерывом в чемпионате

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