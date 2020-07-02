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«Зенит» наказал Азмуна за нарушение социальной дистанции
RT на русском
  • Телеканал Санкт-Петербург1:43
Обо всем сообщает «Спорт-Экспресс». Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что Сердар Азмун был наказан после публикации фотографии, на которой футболист сидит рядом с игроком «Крыльев Совета».В источнике
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С чего всё начиналось
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Александр Медведев: «Азмун наказан рублем»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ» о санкциях в отношении нападающего Сердара Азмуна. Накануне вылета в Нижний Новгород на матч 25-го тура с «Тамбовом» (2:1) иранский форвард отужинал с Миланой Тюльпановой в одном из ресторанов Санкт-Петербурга.
Спорт-Экспресс 10:01
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«Зенит» наказал Сердара Азмуна за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора

Телеканал Санкт-Петербург 12:48
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«Сумму не разглашаем, но санкция серьёзная». Гендиректор «Зенита» рассказал, как клуб наказал Азмуна

Футбол России 12:15
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Гендиректор «Зенита»: Азмун наказан рублем

Газета.Ru 10:51
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