«Зенит» наказал Азмуна за нарушение социальной дистанции

Обо всем сообщает «Спорт-Экспресс». Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что Сердар Азмун был наказан после публикации фотографии, на которой футболист сидит рядом с игроком «Крыльев Совета».