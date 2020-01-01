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«Зенит» намерен усилиться защитником сборной Турции
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Санкт-Петербург, 30 июля 2020, 18:09 — REGNUM Руководство «Зенита» из Санкт-Петербурга намерено усилиться 25-летним центральным защитником «Фортуны» и сборной Турции Кааном Айханом.В источнике
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