Sport24: Семак обсудит с Миллером возвращение Кокорина в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заинтересован в работе с нападающим Александром Кокориным. По информации источника, 44-летний специалист проведет переговоры с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером по поводу возвращения форварда в клуб.