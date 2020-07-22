«Зенит» намерен вернуть Кокорина из-за Семака
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак намерен провести переговоры с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером по поводу возвращения в петербургскую команду форварда Александра Кокорина, сообщает Sport24.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, главный тренер «Зенита» Сергей Семак проведет переговоры с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером по поводу возвращения в питерский клуб нападающего Александра Кокорина.
Петербургский дневник 05:47