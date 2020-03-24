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«Зенит» назвал для «Ромы» четырех своих легенд
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«Зенит» принял вызов «Ромы», которая ранее предложила питерцам назвать фамилии четырех своих легенд. Также «Рома» вызвала «Баварию», «Кристал Пэлас» и зимбабвийский клуб «Чикен Инн».В источнике
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Мировой футбол заразился «челленджем» «Четыре легенды». «Рома» вызвала «Зенит», и выбор петербуржцев может удивить

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