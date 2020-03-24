«Зенит» назвал для «Ромы» четырех своих легенд

«Зенит» принял вызов «Ромы», которая ранее предложила питерцам назвать фамилии четырех своих легенд. Также «Рома» вызвала «Баварию», «Кристал Пэлас» и зимбабвийский клуб «Чикен Инн».